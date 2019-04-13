В Петербурге задержан серийный грабитель ювелирных магазинов

Оба ювелирных магазина находятся на Бухарестской улице.

Первое разбойное нападение было совершено 26 февраля. Неизвестный вошел в помещение ювелирного магазина, расположенного в доме 118 по Бухарестской улице, и открыто похитил два драгоценных колье.

Общая сумма ущерба составила 94 тысячи рублей. Неизвестный с места преступления скрылся, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

9 апреля инцидент повторился в ювелирном магазине, который находится в доме 80 по Бухарестской улице. В присутствии продавца неизвестный открыто украл две цепочки общей стоимостью 140 тысяч рублей и скрылся.

По факту грабежей возбуждены уголовное дела. Сотрудниками правоохранительных органов задержан 31-летний гражданин, который был изобличен в совершении данных преступлений.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что за ночь в Петербурге ограбили две стоматологии.