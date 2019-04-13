За ночь в Петербурге ограбили две стоматологии

За прошедшую ночь в Петербурге были ограблены две стоматологических клиники «Мой зубной» на сумму более 3 миллионов рублей.

Две клиники одной сети были похожим образом ограблены за одну ночь, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Неизвестный злоумышленник проник в незакрытый офис, расположенный на 3 этаже 22-этажного дома 100/3 по Ленинскому проспекту. Грабитель распил дверцу сейфа и забрал оттуда 2 миллиона рублей. Затем неизвестные скрылись с места преступления.

Аналогично была ограблена стоматология, находящаяся в доме 27 по улице Беринга. Офис находится на цокольном этаже 20-этажного жилого дома. Грабитель так же вскрыл сейф и похитил 1,3 миллиона рублей.

По факту ограблений возбуждены уголовные дела.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге двое избили мужчину и украли 900 рублей.