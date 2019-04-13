В Петербурге двое избили мужчину и украли 900 рублей

Вчера, 12 апреля, около 15:30 на Съезжинской улице Санкт-Петербурга двое неизвестных злоумышленников напали на 55-летнего мужчину.
Нападавшие — мужчина и женщина — действовали вместе. Применив физическую силу, они отобрали у гражданина 900 рублей, мобильный телефон и ювелирное изделие.
Неизвестные злоумышленники скрылись с места преступления в неизвестном направлении, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Пострадавший гражданин был госпитализирован в ближайшую больницу. В медицинском учреждении ему оказала квалифицированную помощь и отпустили.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «грабеж». Сотрудниками правоохранительных органов приняты меры, направленные на розыск и задержание преступников.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что двое петербуржцев стали жертвами мужчин с сайта знакомств.