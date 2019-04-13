Стало известно, куда можно недорого слетать на майские праздники

В этом году больше россиян проведут продолжительные майские выходные за границей по сравнению с 2018, сообщает Biletix.

О таком положении дел свидетельствует рост продаж авиабилетов с вылетом во время майских праздников.

Что касательно внутренних направлений — на 12%, за границу – на 24%.

Отмечается, что средний чек за перелет в обоих направлениях тоже подскочил. По России — на 9%: с 7, 9 до 8,7 тысяч рублей, а за границу – на 14%, с 18 800 до 21 400 рублей.

За год цены снизились на перелеты в Краснодар (-34%, до 6,4 тыс. рублей ), Калининград (-24%, до 6, 6 тыс. рублей) и Нячанг (-21%, до 32, 8 тыс. рублей).

Самыми востребованными внутренними авианаправлениями для путешествий на майские праздники стали: Сочи, Симферополь, Калининград, Москва и Минеральные Воды. Из зарубежных популярность завоевали: Ереван, Тбилиси, Прага, Тель-Авив и Ташкент.

Для железнодорожных путешествий на майские праздники чаще всего выбор падает на: Петербург, Москву, Орел, Смоленск и Казань. Из зарубежных направлений – Рига (Латвия), Речица (Белоруссия) и Сухум (Абхазия).

Отмечается, что лишь 5,1% пользователей сервиса предпочитают поездки по железной дороге. Средняя стоимость билетов на них за год подрос на 11%: с 2, 4 до 2,7 тыс. рублей.

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