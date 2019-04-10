Известно, с кем никогда не путешествуют туристы

Исследование провел российский сервис бронирования жилья Tvil.ru. Опрос был приурочен ко Дню братьев и сестер, который проходит сегодня 10 апреля.
Сервис Tvil.ru провел опрос в социальных сетях для того, чтобы выяснить, кто в каких компаниях чаще проводят отдых.
Выяснилось, что с братом или сестрой путешествуют хотя бы раз в год всего 9% опрошенных. День братьев и сестер призывает укреплять отношения с родственниками.
Большая часть участников опроса – 49% – никогда не ездят в путешествия со своими близкими родственниками. Кроме того, 20% опрошенных изредка бывают на отдыхе вместе с сестрой или братом.
Также 23% проголосовавших сообщили, что не имеют ни брата, ни сестру.
День братьев и сестер отмечается сегодня в разных странах мира. В Соединенных Штатах Америки он называется Национальный день братьев и сестер.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что делегация Ленинградской области обсудит, бывают ли чужие дети.