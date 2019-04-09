Делегация Ленобласти обсудит, бывают ли чужие дети

В Ленобласти действуют 13 организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Фото: https://pixabay.com
В Ленобласти действуют 13 организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Фото: https://pixabay.com

Руководители и специалисты шести организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей региона примут участие в конференции “Россия без сирот – #Допоследнего2019”.

Конференция в Петербурге будет проходить с 10 по 12 апреля. При поддержке уполномоченных по правам ребенка Северо-Западного федерального округа и участии ведущих организаций регионов СЗФО делегаты примут участие в лекциях, мастер-классах для наставников, семей с приемными детьми, педагогов. Об этом сообщает администрация правительства Ленобласти.

От региона выступят руководители и специалисты шести организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В администрации напоминают, что в Ленобласти действуют 13 организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Подробная программа мероприятия опубликована на сайте.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургские дети-сироты будут есть бесплатно в школах.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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Делегация Ленобласти обсудит, бывают ли чужие дети