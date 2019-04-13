Петербуржец ограбил квартир на 1,5 млн рублей

Сотрудниками правоохранительных органов был задержан подозреваемый в квартирах кражах.

В результате проведения мероприятий, направленных на розыск и задержание неизвестного злоумышленника, сотрудниками полиции был задержан 22-летний мужчина. Задержанный обвиняется в совершении ряда квартирных краж.

Все квартиры, которые были ограблены подозреваемым, находятся в Приморском районе Санкт-Петербурга, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Общая сумма ущерба, причиненного мужчиной в результате краж, составляет более полутора миллионов рублей.

По факту происшествий возбуждены уголовные дела по статье «кража». В отношении подозреваемого выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленобласти задержали женщину, которая после застолья уехала не на своей машине.