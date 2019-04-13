При неизвестных обстоятельствах ранена ножом пенсионерка

12 апреля в ОМВД России по Волховскому району Ленинградской области поступила информация о госпитализации женщины.

В городе Волхов из своей квартиры дома 7 по улице Калинина была госпитализирована 61-лентяя женщина. У пострадавшей обнаружили проникающее ножевое ранение брюшной полости. По оценке врачей гражданка находилась в тяжелом состоянии.

По подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью женщине сотрудниками правоохранительных органов был задержан 66-летний мужчина, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Подробности инцидента на данный момент неизвестны. По факту преступления проводится проверка для установления деталей и мотивов произошедшего. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленобласти задержали женщину, которая после застолья уехала не на своей машине.