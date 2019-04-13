В Ленобласти задержан гражданин, совершивший серию тяжких преступлений

Полиция задержала мужчину, находящегося в федеральном розыске. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин
Полиция задержала мужчину, находящегося в федеральном розыске. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Сотрудники правоохранительных органов задержали на территории Ленинградской области гражданина, разыскиваемого полицией одной из европейских стран за серию тяжких преступлений.

Как стало известно Gazeta.SPb, 12 апреля на Ленинградском шоссе, 10Б в Выборге был задержан 38-летний мужчина.

Гражданин находился в международном розыске по обвинению в участии в преступном сообществе, вымогательствах, грабежах, хищений наркотических средств, приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия на территории одной из европейских стран, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Мужчина доставлен в территориальный отдел полиции. Информация о его месторасположении передана инициатору розыска.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что гражданин, орудовавший битой при грабеже, задержан полицейскими.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти ленинградская область ленобласть
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