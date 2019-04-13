Гражданин, орудовавший битой при грабеже, задержан полицейскими

В Пушкинском районе Петербурга сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении на мужчину. Злоумышленник использовал биту.

Как стало известно Gazeta.SPb, 12 апреля в правоохранительные органы обратился петербуржец 1957 года рождения. Мужчина заявил, что вечером 3 апреля в его квартире, расположенной в городе Пушкин, на него напали малознакомые личности.

Злоумышленники, применив физическую силу и ударив заявителя битой, отобрали у него цепочку, крестик желтого цвета и мобильный телефон, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

После чего неизвестные скрылись с места происшествия. Потерпевшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Сотрудникам полиции удалось задержать гражданина 1969 года рождения, причастного к данному преступлению.

Меры к розыску соучастника преступления приняты. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что полиция Петербурга задержала автовора.