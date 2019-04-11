Полиция Петербурга задержала автовора

Житель Красногвардейского района пришел в полицию с заявлением о том, что нашел свой угнанный в ноябре автомобиль у дома № 58 по улице Гранитной. Правоохранители выследили и задержали угонщика. Им оказался 29-летний гражданин России. Сумма ущерба составила 25 тысяч рублей.

Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. По данному факту было открыто уголовное дело по статье кража.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что “борцы с грибком” украли у пенсионерки 200 тысяч рублей. По словам 85-летней пенсионерки, она впустила к себе в квартиру неизвестных, которые предложили ей удалить грибок. Пока женщина отвлеклась на бытовые хлопоты мошенники утащили из квартиры пенсионерки 200 тысяч рублей.