Мужчина на электрокаталке совершил самоподжог возле Белого дома в США

Человек, находясь в электрической каталке, поджег себя в пятницу вечером перед зданием Белого дома.

Как сообщает РИА Новости, мужчина на электрическом скутере-кресле поджег свою куртку. Когда это случилось он находился на Пенсильвания-авеню за забором, ограничивающим проход на территорию Белого дома.

Местные сотрудники полиция оперативно среагировали на ЧП и потушили огонь, оказав первую помощь. Об этом сообщается в микроблоге службы в Twitter.

Отмечается, что Пенсильвания-авеню располагается прямо перед Белым домом. Она популярна среди туристов — на ней собираются, когда хотят сфотографироваться на фоне известного здания.

Во время происшествия улицу перекрыли.

Мужчина был доставлен в местную больницу с травмами, которые, судя по всему, не угрожают его жизни,

— отметили в службе.

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