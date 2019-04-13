Станцию метро «Технологический институт-2» открыли после проверки

В Петербурге станцию метрополитена «Технологический институт» открыли для пассажиров после проведенной проверки.

Сегодня, 13 апреля, около 16:30 была закрыта станция «Технологический институт». Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

Однако, как сообщил корреспондент Gazeta.SPb, находящийся в этот момент в метро, в 17:15 было объявлено об открытии указанной станции городской подземки.

Отметим, что под ограничения попадала только станция «Технологический институт-2». Невозможна посадка по направлению к «Пушкинской» и «Сенной». В другую сторону все работает в штатном порядке.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Смольный зарезервирует землю для двух новых станций метро.