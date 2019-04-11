Смольный зарезервирует землю для двух новых станций метро

Подготовку необходимых документов по планировке территории для двух новых станций петербургской подземки власти распорядились завершить до 1 апреля 2020 года. Об этом сообщает Комитет по градостроительству и архитектуре.

Предложения по межевание территорий для будущих станций физические и юрлица могут подать в КГА до 1 июля 2019 года, отмечается в соответствующем документе, размещенном на сайте ведомства.

Резервировать земли в Смольном планируют для продолжения Невско-Василеоостровской линии метро Петербурга до станции «Зоопарк» и второго вестибюля станции «Балтийская».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что “Метрострой” возобновляет работы на Фрунзенском радиусе. В “Метрострое” сообщили, что пока не могут восстановить работу в полном объеме — в том числе из-за невыплаченных зарплат, но уверяют, что рабочие продолжат прибывать.

Новые станции планируют завершить к 31 августа.