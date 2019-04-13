Выставка «Шедевры музеев мира в Эрмитаже» открылась в Петербурге

В Государственном Эрмитаже открылась выставка «Шедевры музеев мира в Эрмитаже». На ней уже представили первую экспозицию «Паоло Уччелло. ʺСвятой Георгий, поражающий драконаʺ». Работы можно увидеть в Аполлоновом зале музея. Их привезли из Музея Жакмар-Андре, расположенного в Париже.

Полотна Уччелло датируются XV веком. В них сплетаются различные художественные приемы, которые соответствуют веяниям нового времени, вместе с тем, сохраняя ностальгию по ушедшему в прошлое рыцарству, передают Невские Новости.

Итальянский мастер увековечил мир прошлого, предоставив доступ к нему для современного человека.

Картина «Святой Георгий, поражающий дракона» рассказывает легенду о бесстрашном рыцаре, который одним ударом одержал верх над могучим драконом. Таким образом, он спасает прекрасную принцессу, являющуюся свидетелем схватки.

Отмечается, что выставка будет доступна для гостей и жителей Северной столицы вплоть до 14 июля 2019 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Этнографическом музее открывается выставка «Золото империи инков».