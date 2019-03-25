В Этнографическом музее открывается выставка «Золото империи инков»

На выставке будет представлено 86 экспонатов Фото: кадр видео из группы vk.com/ethnomuseum

На выставке будет представлено 86 экспонатов Фото: кадр видео из группы vk.com/ethnomuseum

В Российском этнографическом музее Петербурга откроется экспозиция «Золото империи инков. Бог. Власть. Вечность. 2000 лет великой цивилизации». Выставка приурочена к 50-летию со дня установления дипломатических отношений между Россией и Перу.

Экспозиция расскажет об истории развития Перу на протяжении двух тысяч лет вплоть до прихода испанских конкистадоров.

Выставка пройдёт в Северной столице впервые. На ней петербуржцам и гостям города будут представлены уникальные произведения ювелирного искусства и керамики доколумбовых цивилизаций Перу и Боливии.

Всего будет презентовано 86 экспонатов. Все они входят в коллекцию музея «Золото Перу» в городе Лима.

Среди них — золотые, серебряные, медные украшения и утварь, а также фигурные сосуды и ритуальные ножи туми.

Создателем коллекции является выдающийся перуанский меценат Мигелем Мухикой Гальо.

Отмечается, что Ювелирные украшения создавались носителями археологических культур побережья Перу и долин Анд. Самые древние из относятся к 200 гг. до н.э., а самые поздние− к XV веку нашей эры.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что в Михайловском дворце открывается выставка работ Куинджи.