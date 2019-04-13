Движение по Долгоозерной затрудняют раскиданные по дороге просроченные продукты

На просрочку прилетели птицы и теперь дорога в Приморском районе напоминает несанкционированную свалку.

Неизвестный потерял просроченные продукты на Долгоозерной днем 13 апреля, сообщают в Telegram-канале “Мегаполис. Санкт-Петербург. Питер”.

“Кто-то неизвестный потерял просроченные продукты на углу Долгоозерной и Авиаконструкторов. Чайки в восторге, автомобилисты не очень…”, — пишут в сообщении.

Также уточняется, что на просроченных товарах стоят этикетки “Ленты”. Как оказались продукты на дороге, не сообщается.

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