Автостат опубликовал список автомобилей, востребованных у петербуржцев

В марте 2019 года аналитическое агентство «Автостат» провело исследование петербургского авторынка. Согласно полученным данным, объем рынка новых «легковушек» в городе составил 9,6 тыс. единиц. По сравнению с 2018 годом он увеличился на 2%.

В марте жители города на Неве отдали предпочтение Volkswagen Polo. Он разошёлся тиражом в 468 экземпляров (-1,5%) и стал лидером авторынка.

На втором месте оказался Hyundai Solaris с тиражом в 458 штук ( -5%). До этого он в течение двух месяцев подряд удерживал за собой лидирующую позицию.

Одинаковые результаты показали KIA Rio (+6,5%) и LADA Vesta (+60%): тираж — 435 автомобилей.

Пятёрку лучших замкнул кроссовер Hyundai Creta с тиражом 389 единиц (-10%).

Помимо этого, в ТОП-10 самых востребованных новых легковых автомобилей на рынке Северной столицы по итогам марта 2019 года попали: Volkswagen Tiguan (345 шт.; +25%), Mitsubishi Outlander (295 шт.; -5%), Skoda Rapid (260 шт.; +8%), Renault Duster (251 шт.; +38%) и LADA Largus (231 шт.; -6,5%).

Отмечается, что в первый месяц весны на местном рынке сменился лидер.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Volkswagen отзывает автомобили Teramont с российского рынка.