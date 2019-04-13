Промышленный вылов корюшки стартовал в Петербурге и Ленобласти

В Петербурге и Ленинградской области профессиональные рыболовы положили начало промышленной ловле корюшки. Охота на популярную в наших краях рыбу продлится до конца мая, сообщили в Северо-Западном управлении Росрыболовства.

Первые немногочисленные партии корюшки уже можно найти на прилавках рядом с метро. Речь идёт о нескольких сотен килограмм — это то, что удалось выловить любителям зимней рыбалки.

Когда за дело берутся профессионалы — улов измеряется тоннами.

Так, по результатам за 2018 год масса корюшки, выловленной в Северной столицы и его окрестностях, составила 1181,2 тонны. Из них 737,6 тонн — из Ладожского озера, а 443,6 тонн — поймали в Финском заливе.

Отмечается, что самую крупную корюшку можно раздобыть в Неве. Это обусловлено естественным отбором: из-за высокого течения в ней могут обитать лишь сильные особи.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что петербургский рыбак выловил корюшку с обручальным кольцом.