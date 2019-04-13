На Невском проспекте троллейбус не поделил дорогу с легковушкой

Дверь троллейбуса зажало - пассажирам было не выйти из транспорта Фото: https://vk.com/spb_today

Дверь троллейбуса зажало - пассажирам было не выйти из транспорта Фото: https://vk.com/spb_today

В Центральном районе Петербурга троллейбус и легковой автомобиль не разъехались. Столкновение произошло неподалёку от Аничкова моста. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

По данным очевидцев, «Нексия» врезалась в автобус с пассажирами на Невском проспекте. Фотографиями с места происшествия свидетели опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На ней видно, что легковушка «смялась» от удара: капот и бампер деформировались.

На Невском, троллейбус обидел дэу Нексию,

— гласит подпись под фотографиями.

В результате столкновения дверь общественного транспорта оказалась заблокированной. Пассажирам не покинуть троллейбус.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Александра Невского человек погиб под колесами автобуса.