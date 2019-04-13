Празднование юбилея Пугачевой обойдется в миллион рублей

На торжественный вечер приглашено более 150 гостей Фото: wikipedia
На торжественный вечер приглашено более 150 гостей Фото: wikipedia

Своё день рождение известная российская певица Алла Пугачева отпразднует 20 апреля. Торжественное мероприятие по этому случаю обойдется более чем в миллион рублей.

Примадонне 15 апреля исполнится 70 лет. Свой юбилей народная артистка планирует отпраздновать в кругу близких людей в своем поместье. Торжественный вечер же состоится 20 апреля в ресторане на Рублевке. Организаторами мероприятия выступают друзья певицы, передаёт «Царьград».

Свыше 150 гостей будут присутствовать на званном вечере. Чтобы всех разместить будет выделен отдельный зал. А средний чек ресторана составляет порядка 5 тысяч рублей.

Путем нехитрых подсчётов получается, что празднование юбилея Аллы Борисовной обойдется более чем в миллион рублей.

К тому же ресторан будет закрыт весь день, вот и считайте. Даже больше миллиона выйдет,

— подкинули пищу для размышлений в ресторане.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Серебренников подготовит концерт в честь Пугачевой.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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