Серебренников подготовит концерт в честь Пугачевой

Серебренникова арестовали в 2017 году по делу о хищениях. Фото: instagram @gogolcenter

Серебренникова арестовали в 2017 году по делу о хищениях. Фото: instagram @gogolcenter

Режиссеру только отменили домашний арест, как он сразу приступил к любимой работе.

Об этом стало известно 10 апреля. В этом году Алла Пугачева будет отмечать свое 70-летие. Шоу для певицы подготовит Кирилл Серебренников – у него осталось не так уж и много времени. Известно, что премьера состоится 24 и 25 апреля, передают РИА Новости.

Напоминаем, что режиссер находился под домашним арестом почти два года. Пару дней назад суд изменил меру пресечения на подписку о невыезде. Во вторник, девятого апреля, впервые за долго время Серебренников поднялся на сцену «Гоголь-центра» – зрители встретили его бурными овациями.

Режиссера обвиняют в хищении 133 миллионов рублей – деньги выделили на проект «Платформа». Серебренников и якобы его сообщники все отрицают.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Мединский рад, что суд отменил домашний арест Серебренникова. При этом он напомнил, что пока что непонятно, чем все закончится.