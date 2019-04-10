Серебренников подготовит концерт в честь Пугачевой

Серебренникова арестовали в 2017 году по делу о хищениях. Фото: instagram @gogolcenter
Серебренникова арестовали в 2017 году по делу о хищениях. Фото: instagram @gogolcenter

Режиссеру только отменили домашний арест, как он сразу приступил к любимой работе.

Об этом стало известно 10 апреля. В этом году Алла Пугачева будет отмечать свое 70-летие. Шоу для певицы подготовит Кирилл Серебренников – у него осталось не так уж и много времени. Известно, что премьера состоится 24 и 25 апреля, передают РИА Новости.

Напоминаем, что режиссер находился под домашним арестом почти два года. Пару дней назад суд изменил меру пресечения на подписку о невыезде. Во вторник, девятого апреля, впервые за долго время Серебренников поднялся на сцену «Гоголь-центра» – зрители встретили его бурными овациями.

Режиссера обвиняют в хищении 133 миллионов рублей – деньги выделили на проект «Платформа». Серебренников и якобы его сообщники все отрицают.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Мединский рад, что суд отменил домашний арест Серебренникова. При этом он напомнил, что пока что непонятно, чем все закончится.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
алла пугачева кирилл серебренников шоу
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стало известно, как выглядел первый телефон Apple
Ученые рассказали, чем опасен рыбий жир
Серебренников подготовит концерт в честь Пугачевой
Эксперты составили рейтинг самых популярных иномарок в России
Twitter удалил видео Трампа за музыку из Бэтмена
Автомобиль вылетел с моста в реку Оккервиль
Медведев признался, что в школе получил двойку в четверти
Сбежавшего с места ДТП на юго-западе Петербурга водителя задержали