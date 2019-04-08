Мединский рад, что суд отменил домашний арест Серебренникова

Мединский напомнил, что это пока не конец. Фото: wikipedia

Мединский напомнил, что это пока не конец. Фото: wikipedia

Глава Министерства культуры прокомментировал случившемся.

Своим мнением Владимир Мединский поделился сегодня, восьмого апреля. Глава ведомства отметил, что теперь у всех будет меньше поводов для «различных спекуляций на эту тему». Решение суда показалось Мединскому правильным, ведь нельзя лишать свободы человека, нарушая при этом «законность экономического характера», передает ТАСС.

При этом Мединский отметил, что пока что все равно непонятно, чем кончится судебное разбирательство – пока что изменили меру пресечения, а не вынесли окончательный приговор.

Напоминаем, что сам Серебренников тоже обрадовался новости, но пока что старается не терять голову, ведь главная победа еще впереди. В суд пришли родные и близкие режиссера, а также его коллеги, которые поддержали Серебренникова в непростой ситуации.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Мединский предрёк Сергею Лазареву победу на Евровидении.