Мединский предрёк Сергею Лазареву победу на Евровидении

Министр культуры России Владимир Мединский в качестве потенциального победителя конкурса «Евровидение-2019» видит российского певца Сергея Лазарева.

Как сообщают Известия, Мединский уверено пророчит российскому артисту победу в этом году.

Кроме «Тату», никто не популярен за рубежом. «Маша и Медведь», «Тату», сейчас еще Сергей Лазарев победит на «Евровидении», и мир его чуть-чуть узнает,

— цитируются его слова.

По мнению Мединского, в наши дни творчество российских артистов не отвечает морально-этическим и политическим общемировым реалиям.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что эксперты пророчат провал Лазарева на «Евровидении».

По мнению испанских специалистов, победу в конкурсе в 2019 году одержит артист из Нидерландов.

Лазарев же, по мнению экспертов, займёт лишь третью строчку. Однако, как отметили журналисты, и этот результат был бы неплох, если сравнивать с последними достижениями России на песенном конкурсе.