Смертельное ДТП на улице Александра Невского (Видео)

Субботним вечером в Петербурге человек погиб под колесами автобуса. Это случилось на улице Александра Невского. Дорожно-транспортное происшествие произошло на пешеходном переходе, сообщили в МВД.

В центре Петербурга общественный транспорт насмерть сбил пешехода. Видео с места происшествия опубликовали Невский Новости.

По данным МВД, авария произошла на пешеходном переходе. Отмечается, что автобусом управлял 58-летний водитель. Следователи опрашивают его в настоящее время.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Невском проспекте троллейбус не поделил дорогу с легковушкой.

В Центральном районе Петербурга столкнулись легковой автомобиль и троллейбус. ДТП произошло неподалёку от Аничкова моста. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. По данным свидетелей, «Нексия» врезалась в автобус.