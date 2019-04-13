Смертельное ДТП на улице Александра Невского (Видео)

Субботним вечером в Петербурге человек погиб под колесами автобуса. Это случилось на улице Александра Невского. Дорожно-транспортное происшествие произошло на пешеходном переходе, сообщили в МВД.
В центре Петербурга общественный транспорт насмерть сбил пешехода. Видео с места происшествия опубликовали Невский Новости.
По данным МВД, авария произошла на пешеходном переходе. Отмечается, что автобусом управлял 58-летний водитель. Следователи опрашивают его в настоящее время.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Невском проспекте троллейбус не поделил дорогу с легковушкой.
В Центральном районе Петербурга столкнулись легковой автомобиль и троллейбус. ДТП произошло неподалёку от Аничкова моста. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. По данным свидетелей, «Нексия» врезалась в автобус.