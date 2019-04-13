На трассе Петербург-Псков в ДТП пострадал 9-летний ребенок

Пострадавших госпитализировали в центральную районную больницу в Гатчине. Фото: http://adpskov.ru
Пострадавших госпитализировали в центральную районную больницу в Гатчине. Фото: http://adpskov.ru

Дорожно-транспортное происшествие случилось на 52-м километре автодороги.

О дорожно-транспортном происшествии в Гатчинском районе сообщают в Управление ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. ДТП на 52-м километре трассы “Санкт-Петербург — Псков” произошло около 18:35.

Как сообщают сотрудники дородной полиции, водитель Fiat Ducato, двигаясь из Луги в Петербург столкнулся с Renault Logan. В результате пострадал ребенок 9 лет и водитель, находящиеся в Renault Logan.

Пострадавших госпитализировали в центральную районную больницу в Гатчине.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Обуховской обороны две машины на скорости снесли ограждение и влетели в дом.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
Гатчинский район дтп происшествие
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