На Обуховской обороны две машины на скорости снесли ограждение и влетели в дом

Пострадавших в ДТП не. Фото: Telegram-канале “Мегаполис. Санкт-Петербург. Питер”
Пострадавших в ДТП не. Фото: Telegram-канале “Мегаполис. Санкт-Петербург. Питер”

Очевидцы сообщают о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось вечером в субботу.

Водитель такси и водитель Hyundai Solaris врезались в дома 56 по проспекту Обуховской обороны в Невском районе Петербурга. Очевидцы сняли дорожную аварию. По фотографиям видно, что водитель такси полностью снес ограждение, и чуть не влетел в расположенное рядом с прохожей частью, общественное место.

“На Обуховской обороны такси вместе с Hyundai Solaris врезалось в дом 56”, — пишут в Telegram-канале “Мегаполис. Санкт-Петербург. Питер”.

Фото: Telegram-канале “Мегаполис. Санкт-Петербург. Питер”

Также сообщается, что пострадавших в ДТП нет. На место пока не прибыли сотрудники полиции.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что движение по Долгоозерной затрудняют раскиданные по дороге просроченные продукты.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
дтп невский район
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