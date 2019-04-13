На Обуховской обороны две машины на скорости снесли ограждение и влетели в дом

Пострадавших в ДТП не. Фото: Telegram-канале “Мегаполис. Санкт-Петербург. Питер”

Пострадавших в ДТП не. Фото: Telegram-канале “Мегаполис. Санкт-Петербург. Питер”

Очевидцы сообщают о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось вечером в субботу.

Водитель такси и водитель Hyundai Solaris врезались в дома 56 по проспекту Обуховской обороны в Невском районе Петербурга. Очевидцы сняли дорожную аварию. По фотографиям видно, что водитель такси полностью снес ограждение, и чуть не влетел в расположенное рядом с прохожей частью, общественное место.

“На Обуховской обороны такси вместе с Hyundai Solaris врезалось в дом 56”, — пишут в Telegram-канале “Мегаполис. Санкт-Петербург. Питер”.

Также сообщается, что пострадавших в ДТП нет. На место пока не прибыли сотрудники полиции.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что движение по Долгоозерной затрудняют раскиданные по дороге просроченные продукты.