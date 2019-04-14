По «горячим» следам задержан угонщик автомобиля

Злоумышленник задержан. Фото: Рixabay
Злоумышленник задержан. Фото: Рixabay

Вчера, 13 апреля, в Санкт-Петербурге около 6 часов утра был угнан автомобиль марки «Хундай Солярис».

Неизвестный злоумышленник находился в салоне автомобиля в качестве пассажира, за рулем был 30-летний мужчина. Водитель остановился у одного из домов по улице Ярослава Гашека и вышел из автомобиля.

Неизвестный воспользовался невнимательностью гражданина и быстро перемесился на водительское сидение. На автомобиле злоумышленник скрылся с места преступления в неизвестном направлении, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий по розыску и задержанию преступника, по «горячим» следам был обнаружен угнанный автомобиль у одного из домов по Пискаревскому проспекту. Злоумышленник задержан.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что за один день в Петербурге угнали шесть дорогостоящих иномарок.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
авто задержания полиция
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По «горячим» следам задержан угонщик автомобиля