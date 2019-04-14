За один день в Петербурге угнали 6 дорогостоящих иномарок

Шесть угонов за один день было совершено в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Все украденные автомобили стоят дороже 1,5 миллионов рублей.

В Приморском районе 31-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением об угоне личного автомобиля марки «Ниссан Иск Трэйл». Машина была припаркована у одного из домов по Ушаковой набережной. Стоимость автомобиля составляет порядка 1,5 млн рублей, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В Кировском районе поступило заявление от 50-летней гражданки. Она сообщила о пропаже автомобиля марки «Рэндж Ровер» стоимостью почти 3,9 млн рублей. Автомобиль был угнан от дома по проспекту Стачек.

В отделение полиции Выборгского района поступило заявление от 39-летнего жителя другого региона. У мужчины украли автомобиль «БМВ 730» стоимостью более 5,3 млн рублей. Машину он оставлял у дома по проспекту Художников.

В полицию Московского района пришла 35-летняя гражданка и сообщила о пропаже автомобиля «Лексус RX 300» стоимостью более 3,1 млн рублей. Машина была угнана от дома по Ленинскому проспекту.

У мужчины в Московском районе угнали автомобиль марки «Киа Сорренто». Стоимость машины составляет почти 2 млн рублей. Автомобиль был угнан от дома по улице Заставской.

В отделение полиции Гатчинского района обратился 48-летний гражданин с информацией об угоне его автомобиля «Ниссан Кашкай». Стоимость машины 1,5 млн рублей. Автомобиль угнали от дома по улице Рощиной в городе Гатчина.

По всем происшествиям возбуждены уголовное дела по статье о краже.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Пушкине соседи в подъезде подрались на ножах.