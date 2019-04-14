В Пушкине содеди в подъезде подрались на ножах

Вчера, 13 апреля, около 11:20 часов дня в городе Пушкине Санкт-Петербурга произошла драка между мужчинами, проживающими в одном подъезде.

В подъезде одного из домов, расположенного по улице Архитектора Данини, произошла драка. 31-летний мужчина, проживающий в одной из квартир данного дома, несколько раз ударил ножом соседа в ходе внезапно возникшей ссоры. Пострадавший 38-летний мужчина также проживал в одной из квартир этого дома.

Мужчина был госпитализирован в ближайшую больницу в удовлетворительном состоянии. У него обнаружили непроникающие колото-резанные ранения брюшной полости справа, левого бедра, предплечья, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Подозреваемый задержан.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на улице Рубинштейна петербуржец пырнул ножом бармена.