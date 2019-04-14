На Рубинштейна петербуржец пырнул ножом бармена

Бармен госпитализирован. Фото: Pixabay
Бармен госпитализирован. Фото: Pixabay

В субботу, 13 апреля, около половины четвертого утра в одном из баров Санкт-Петербурга разгорелся конфликт.

Инцидент произошел в одном из баров, который находится в доме 36 по улице Рубинштейна Центрального района. Между посетителем заведения и барменом внезапно разгорелся конфликт. Неизвестный злоумышленник в ходе ссоры ударил ножом 33-летнего бармена, после чего с мета происшествия быстро скрылся

У пострадавшего диагностировали проникающее колото-резанное ранение брюшной полости. Он был госпитализирован с состояние средней тяжести, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что московский школьник ударил своего одноклассника острым предметом из-за ревности.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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