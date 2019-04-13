Московский школьник ударил своего одноклассника острым предметом из-за ревности

Инцидент произошел за территорией школы № 587, расположенной на Можайском шоссе.
Известно так же, что инцидент произошел после субботника, который проводили организованно в школе. Об этом сообщает “Интерфакс” со ссылкой на директора этого образовательного учреждения Екатерину Тихомирову.
Два одноклассника устроили драку за территорией школы, также у уточняется, что причиной конфликта стала ревность.
По словам педагога, один из мальчиков ударил острым предметом своего оппонента. Серьёзных повреждений никто из школьников не получил.
Причины и обстоятельства инцидента устанавливают сотрудники полиции.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что вторая смена может сделать петербургских школьников агрессивнее.