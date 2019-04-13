Московский школьник ударил своего одноклассника острым предметом из-за ревности

Инцидент произошел за территорией школы № 587, расположенной на Можайском шоссе.

Известно так же, что инцидент произошел после субботника, который проводили организованно в школе. Об этом сообщает “Интерфакс” со ссылкой на директора этого образовательного учреждения Екатерину Тихомирову.

Два одноклассника устроили драку за территорией школы, также у уточняется, что причиной конфликта стала ревность.

По словам педагога, один из мальчиков ударил острым предметом своего оппонента. Серьёзных повреждений никто из школьников не получил.

Причины и обстоятельства инцидента устанавливают сотрудники полиции.

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