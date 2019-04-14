Жители Василеостровского района вышли на уборку улиц

Сегодня проходит воскресник. Фото: Живем на Васильевском | Васильевский остров/ ВК

Сегодня проходит воскресник. Фото: Живем на Васильевском | Васильевский остров/ ВК

Воскресным утром, 14 апреля, жители Василеостровского района вооружись метлами и граблями и пошли на воскресник.

Активисты очищают Шкиперский парк. С помощью граблей, метел и прочего инвентаря петербуржцы убирают мусор, скопившийся в парке за прошедшую зиму, сообщается в группе «Живем на Васильевском | Васильевский остров» в социальной сети «ВКонтакте».

Кроме того, в группе размещены фотографии, на которых запечатлен процесс весенней уборки.

Сейчас активно идет месячник по благоустройству Санкт-Петербурга. По улицам города ездит уборочная спецтехника, а неравнодушные горожане сами выходят на субботники. Общегородской традиционный субботник пройдет в Петербурге 20 апреля. Врио губернатора Беглов отмечал, что уборка опережает график на 30%.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что 34% петербуржцев предпочли бы жить в деревне.