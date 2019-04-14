34% петербуржцев предпочли бы жить в деревне

19% не смогли определиться. Фото: Pixabay
19% не смогли определиться. Фото: Pixabay

Исследователи развлекательной социальной сети «Фотострана» провели опрос.

У 1000 респондентов, проживающих в Петербурге, спросили, где лучше жить — в городе или в деревне.

Большинство, 47% опрошенных, выбрали жизнь в мегаполисе. Одна из участниц опроса считает, что жизнь в городе лучше тем, что под рукой присутствуют все удобства, необходимые для комфорта: еда, услуги, бытовые товары. Кроме того, Анжелика отметила, что поддерживать целый дом в порядке намного сложнее, чем городскую квартиру.

34% респондентов считают, что жизнь в сельской местности подошла бы им больше. Участник опроса Сергей рассказал, что устал от темпа городской жизни, а в полевых условиях забывает о суете большого города, многие проблемы отпадают сами собой.

Ещё 19% не смогли определиться с выбором: в городе больше удобств, а в деревне хорошо отдыхать.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что следующая неделя для петербуржцев станет теплой и безоблачной.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
деревня исследование опрос
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