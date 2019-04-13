Следующая неделя для петербуржцев станет теплой и безоблачной

Во вторник, 15 апреля, температура поднимется до плюс 11 градусов, а в среду - до плюс 12. Фото: https://pixabay.com

Во вторник, 15 апреля, температура поднимется до плюс 11 градусов, а в среду - до плюс 12. Фото: https://pixabay.com

ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды” прогнозирует солнце всю неделю.

Уже с понедельника в Петербург вернется весенняя погода. Так, по информации ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, уже 14 апреля в городе будет безоблачным, температура воздуха прогреется до плюс 9 градусов тепла.

Ветер будет северо-восточным, от слабого до умеренного. Во вторник, 15 апреля, температура поднимется до плюс 11 градусов, а в среду — до плюс 12.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге в субботу не будет снега.