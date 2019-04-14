Для службы в Президентском и Преображенском полку отобрано 650 человек

Для того, чтобы попасть в элитные подразделения призывнику нужно соответствовать строим требованиям.

Самое главное — это иметь безупречную репутацию. К физическим данным также проявляется тщательное внимание: част должен быть не менее 175 сантиметров, на теле не должно быть ни одной татуировки, соотношение роста и веса должно быть в норме, отличное здоровье и хорошая спортивная подготовка. Кроме того, призывник должен воспринимать шепот на расстоянии не менее 6 метров.

Военные комиссариаты 26 субъектов России, которые находятся в зоне ответственности Западного военного округа (ЗВО), закончили отбор 650 молодых людей для службы Президентском и Преображенском полках в Москве, сообщили Gazeta.SPb в ЗВО.

В апреле отобранные ребята будут торжественно отправлены в воинские части.

Всего этой весной военкоматы ЗВО призовут в армию порядка 46 тысяч мужчин.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Добкин рассказал, почему у Порошенко прозвище Туфель.