Добкин рассказал, почему у Порошенко прозвище Туфель

Депутат Верховной рады Михаил Добкин сообщил в эфире телеканала «Наш», что такое прозвище родилось ещё в начале нулевых.

По словам Добкина, действующий президент Украины Пётр Порошенко получил прозвище Туфель из-за того, что он все время ходил в стоптанных туфлях. «Мы не понимали, как такой богатый человек ходит в стоптанной грязной обуви», — говорит депутат.

Михаил Добкин отметил, что «патологическая жадность» Порошенко стала одной из важнейших причин его «плачевного положения» на данный момент. Также депутат заметил, что глава страны вообще не приземлит критику, что Доренко самовлюбленный и авторитарный человек.

Добкин рассказал, что в 2002 году они вместе с Порошенко состояли в бюджетном комитете Рады.

Петр Порошенко возглавляет Украину с 2014 года и в этом году его срок истекает. Выборы президента Украины прошли 31 марта, но ни одному из кандидатов не удалось добрать голова. Второй тур назначен на 21 апреля.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что соцопросы предрекают победу Зеленского на выборах.