Соцопросы предрекают победу Зеленского на выборах

Более 70% опрошенных готовы голосовать за кандидата от партии «Слуга народа».

Об этом стало известно сегодня, 11 апреля. Действующий президент Украины Петр Порошенко, если верить результатам опроса, может набрать около 30%. Специалисты отмечают, что дела главы страны с каждым днем становятся все хуже. Разрыв между Зеленским и Порошенко возрастает – во время первого тура у Порошенко было больше шансов победить, чем сейчас. Правда, некоторые респонденты заявили, что пока не определились с выбором наверняка.

Эксперты отмечают, что видно, как переживает штаб Порошенко – президент был уверен, что его переизберут, но не сейчас. Люди, занимающиеся его продвижением, меняют рекламные плакаты и думают над тем, как убедить украинцев голосовать за Порошенко, передают РИА Новости.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в штабе Порошенко разъяснили, зачем разместили Путина на агитационных плакатах.