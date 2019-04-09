В штабе Порошенко разъяснили, зачем разместили Путина на агитационных плакатах

На билбордах Путин и Порошенко смело смотрят друг другу в глаза. Фото: страница в Facebook Игорь Фещенко

На билбордах Путин и Порошенко смело смотрят друг другу в глаза. Фото: страница в Facebook Игорь Фещенко

Выяснилось, что президента России не спросили, хочет ли он, чтобы его разместили на рекламе.

О метафорическом смысле плакатов рассказали сегодня, девятого апреля. Штаб кандидата в президенты Украины подтвердил, что на них изображены Петр Порошенко и Владимир Путин, смотрящие друг другу в глаза. Рекламой политический деятель хотел сказать, что он способен противостоять лидеру России, несмотря на сложные взаимоотношения. Именно такой президент нужен Украине, уверены люди, поддерживающие Порошенко.

При этом авторы плаката не считают, что нарушили закон, используя изображение человека без разрешения.

«Путин – вне закона», — уверены они, передает ТАСС.

Напоминаем, что некоторые пользователи социальных сетей посчитали, что предвыборная кампания Порошенко словно намекает – Зеленский представляет интересы России, невыгодные Киеву.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Зеленский и Порошенко спорят о предстоящих дебатах.