Зеленский и Порошенко спорят о предстоящих дебатах

Кандидаты в президенты не могут договориться о дате выборов. Фото: https://vk.com/vladimir_zelenskiy95

Кандидаты в президенты не могут договориться о дате выборов. Фото: https://vk.com/vladimir_zelenskiy95

Кандидаты в президенты Украины не могут договориться о дате и месте встречи.

Об этом стало известно сегодня, восьмого апреля. Действующий глава страны уверен, что дебаты должны состояться не 19-го числа, как предлагал Зеленский, а 14-го. Порошенко считает, что после дебатов у избирателей должно быть достаточно времени, чтобы обдумать услышанное и увиденное, — только тогда они смогут принять правильное решение. Помимо прочего, представители штаба Порошенко рассказали, что хотят три раунда дебатов.

Президент Украины заявил, что согласен в случае необходимости присутствовать на стадионе и 19 апреля, но Порошенко все еще считает место неподходящим для мероприятия.

Напоминаем, что в первом туре выборов Зеленский набрал в два раза больше голосов, чем Порошенко. Второй состоится 21 апреля.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что стало известно условие, при котором Зеленский пожмет руку Порошенко.