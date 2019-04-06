Стало известно условие, при котором Зеленский пожмет руку Порошенко

Владимир Зеленский. Фото: Reuters
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Представитель предвыборного штата Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина» высказал свои предположения.

Разумков считает, что в случае честного проигрыша во втором туре выборов на Украине шоумен Владимир Зеленский пожмет руку своему главному сопернику — действующему президенту Петру Порошенко.

Кроме того, представитель штаба Зеленского также отметил, что не верит в проигрыш лидирующего кандидата, однако если это произойдет и победа оппонента будет честная, то Зеленский пожмет руку. Дмитрий Разумков уверен в этом, сообщает ТАСС.

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта, победитель не был определен. Второй тур пройдет 21 апреля.

Во второй тур прошли два кандидата: Петр Порошенко с 15,95% голосов и Владимир Зеленский с 30,26% голосов.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Зеленскому и Порошенко придется найти другого ведущего на дебаты.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
владимир зеленский выборы петр порошенко
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Молодежный “Зенит” одержал верх над “Локомотивом”
В Петербурге директор фирмы отдал 3 млн за подставное ДТП
Стало известно, кто зарабатывает в месяц от полумиллиона
Школу №549 утром в субботу проверяли полицейские с собаками
Стало известно условие, при котором Зеленский пожмет руку Порошенко
Петербургский биолог вырастила портрет Путина из микробов
РЖД хочет построить железнодорожное кольцо в Петербурге
В воскресенье в Петербурге пройдет эко-протест от активистов