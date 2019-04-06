Стало известно условие, при котором Зеленский пожмет руку Порошенко

Представитель предвыборного штата Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина» высказал свои предположения.

Разумков считает, что в случае честного проигрыша во втором туре выборов на Украине шоумен Владимир Зеленский пожмет руку своему главному сопернику — действующему президенту Петру Порошенко.

Кроме того, представитель штаба Зеленского также отметил, что не верит в проигрыш лидирующего кандидата, однако если это произойдет и победа оппонента будет честная, то Зеленский пожмет руку. Дмитрий Разумков уверен в этом, сообщает ТАСС.

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта, победитель не был определен. Второй тур пройдет 21 апреля.

Во второй тур прошли два кандидата: Петр Порошенко с 15,95% голосов и Владимир Зеленский с 30,26% голосов.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Зеленскому и Порошенко придется найти другого ведущего на дебаты.