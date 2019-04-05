Зеленскому и Порошенко придется найти другого ведущего на дебаты

Тимошенко, которую приглашал шоумен, не станет принимать участие в мероприятии.

Об этом стало известно сегодня, пятого апреля. Обо всем рассказал политтехнолог Зеленского Дмитрий Разумков в эфире радио «НВ». Он не объяснил, в чем причина – либо Тимошенко отказалась от роли ведущей, либо она не устроила кого-то из претендентов на президентский пост. Известно лишь, что теперь Зеленский и Порошенко находятся в поисках другого человека – рефери станет тот, кто равнодушен что в одному, что к другому.

Напоминаем, что устроить дебаты предложил лидер первого тура – Зеленский. Он хочет, чтобы они прошли в НСК «Олимпийский» при всем украинском народе. Кандидат считает, что это покажет, насколько страна стала демократичной и открытой.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Зеленский сдал анализы на наркотики и алкоголь перед дебатами. Он надеется, что Порошенко поступит также.