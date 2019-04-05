Зеленский сдал анализы на наркотики и алкоголь перед дебатами

Сегодня утром кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сдал анализы на наличие наркотических средств и алкоголя в крови.

Зеленский пообещал опубликовать результаты анализов. Результаты должны быть известны через три дня.

Кроме того, он уточнил, что не смог сдать анализы на киевском стадионе «Олимпийский», так как там нет лаборатории.

Скоро на стадион должен прибыть действующий президент Украины Пётр Порошенко для сдачи тех же анализов. В связи с его прибытием усилены меры безопастности.

Ранее было известно, что Порошенко ответил на предложение Зеленского сдать анализы на наличие наркотических веществ и алкоголя в крови согласием.

Данное требование было предложено как дополнительное условие для проведения предстоящих дебатов перед вторым туром.

Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Порошенко обратился к Зеленскому: Будь мужиком!