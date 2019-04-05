Порошенко обратился к Зеленскому: Будь мужиком!

Действующий президент Украины Пётр Порошенко записал ещё один видеоролик, в котором обращался к лидеру выборов Владимиру Зеленскому.

Порошенко призывал Зеленого «никем не прикрываться» и выйти на дебаты.

Ранее, в среду, Владимир Зеленский опубликовал видеообращение к Порошенко с предложением встретиться на дебатах на киевском стадионе «Олимпийский». Порошено записал ответный видеоролик, в котором принял предложение. Затем было размещено ещё одно видео, где Зеленский приглашает Тимошенко стать арбитром дебатов.

В очередном видеоролике Порошенко рассказал, что за свою жизнь множество раз принимал вызовы как от политиков, так и от сильных врагов.

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что данные видеообращения нарушают избирательное законодательство, сообщает ТАСС.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Зеленский хочет видеть Тимошенко на предстоящих дебатах.