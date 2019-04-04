Зеленский хочет видеть Тимошенко на предстоящих дебатах

Она может стать ведущей встречи двух кандидатов в президенты Украины.

Лидер первого тура выборов Владимир Зеленский пригласил Юлию Тимошенко, чтобы она стала независимым человеком на дебатах. Пока что неизвестно, когда именно они состоятся и согласна ли кандидатка в президенты Украины принять в мероприятии участие.

Напоминаем, что Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко стали тремя выдвиженцами, за которых проголосовала большая часть украинского народа. Во втором туре встретятся нынешний глава государства и шоумен. Зеленский хочет, чтобы дебаты прошли на самом крупном стадионе Киева – в «Олимпийском», передает РИА Новости.

Шоумен считает, что дебаты покажут, насколько Украина демократическая страна. Также он отметил, что принимает все «нелепые извинения» оппонента.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Зеленский согласился встретиться с Порошенко на дебатах.