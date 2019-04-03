Зеленский согласился встретиться с Порошенко на дебатах

Кандидат в президенты Украины, который после первого тура явно лидирует, считает, что лучшим местом для разговора станет «Олимпийский».

Об этом стало известно сегодня, третьего апреля. Свое обращение к президенту страны он опубликовал в Telegram-канале. Зеленский рассказал, что согласен участвовать в дебатах. Он припомнил Порошенко, как тот в 2014 году не стал выступать против Юлии Тимошенко.

«Нет, я – это не вы», — заверил кандидат в президенты Украины.

Единственное условие, которое есть у Зеленского, это чтобы дебаты состоялись на крупнейшем стадионе страны – в «Олимпийском». Он хочет, чтобы свидетелями встречи стали все желающие.

Напоминаем, что первый тур выборов состоялся 31 марта. Зеленский набрал вдвое больше голосов, чем Порошенко.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ЦИК: Зеленский набрал 26,01%, обогнав Порошенко в первом туре.