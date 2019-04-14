Киркоров сводил детей в Эрмитаж и задал вопрос коту-предсказателю

Киркоров вместе с детьми посетил Эрмитаж Фото: с личной страницы поп-музыканта в Instagram

Киркоров вместе с детьми посетил Эрмитаж Фото: с личной страницы поп-музыканта в Instagram

Филипп Киркоров в компании своих детей посетил Государственный Эрмитаж в Петербурге. Сын Мартин и дочь Алла-Виктория уже во второй раз стали посетителями музея, сообщил певец в социальных сетях.

Киркоров отметил, что из великого многообразия увиденного больше всего ребят впечатлили золотые часы «Павлин». Также им пришлись по душе Тронный, Рыцарский и Египетские залы.

Экскурсоводы проводили почётных гостей к знаменитому коту-предсказателю Ахиллу. Поп-король обратился к нему с вопросом о том, какое место певец Сергей Лазарев займет на «Евровидении». Вместо ответа кот загадочно промолчал.

По завершении экскурсии звездное семейство отправилось кататься на карете по Дворцовой площади.

Спасибо служителям «Эрмитажа» за увлекательную и познавательную экскурсию в очередной раз и до встречи снова,

— поблагодарил Киркоров в соцсетях.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что празднование юбилея Пугачевой обойдется в миллион рублей.