Киркоров сводил детей в Эрмитаж и задал вопрос коту-предсказателю

Филипп Киркоров в компании своих детей посетил Государственный Эрмитаж в Петербурге. Сын Мартин и дочь Алла-Виктория уже во второй раз стали посетителями музея, сообщил певец в социальных сетях.
Киркоров отметил, что из великого многообразия увиденного больше всего ребят впечатлили золотые часы «Павлин». Также им пришлись по душе Тронный, Рыцарский и Египетские залы.
Экскурсоводы проводили почётных гостей к знаменитому коту-предсказателю Ахиллу. Поп-король обратился к нему с вопросом о том, какое место певец Сергей Лазарев займет на «Евровидении». Вместо ответа кот загадочно промолчал.
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13 АПРЕЛЯ ,2019 Это уже второй визит моих детей АЛЛЫ-ВИКТОРИИ @allavictoriyakirkorova И МАРТИНА @martinkirkorov В МУЗЕЙ «ЭРМИТАЖ» @hermitage_museu Это уже второй визит моих детей АЛЛЫ-ВИКТОРИИ И МАРТИНА В МУЗЕЙ «ЭРМИТАЖ» в САНКТ ПЕТЕРБУРГЕ. Мне кажется это очень важно прививать детям с детства столь высокие ценности, особенно касающиеся нашей страны, все равно что-то да останется в детском сознании и памяти о Мире Высокого Искусства!! Во всяком случае они с удовольствием и с нетерпением ждали эту экскурсию и особенно ждали возможности и случая посмотреть снова на Золотые Часы ЖАР ПТИЦЫ, Рыцарей, Тронный зал и…… МУМИИ🙈…. ну и конечно Катание на каретах на Придворцовой Площади перед «ЭРМИТАЖЕМ» стало неизменным атрибутом и доброй традицией посещения легендарного Музея. Спасибо служителям и руководству «Эрмитажа» в Санкт Петербурге за увлекаельную и познавательную экскурсию в очередной раз ,и до встречи снова…. эту прекрасную традицию — по приезду в Петербург посещать знаменитый на весь мир легендарный музей ,мы постараемся не нарушать никогда✌️ Look by @versace Photo&video by @phot.on #эрмитаж #санктпетербург #филиппкиркоров #аллавикториякиркорова #мартинкиркоров #семья #экскурсия #любовь
По завершении экскурсии звездное семейство отправилось кататься на карете по Дворцовой площади.
Спасибо служителям «Эрмитажа» за увлекательную и познавательную экскурсию в очередной раз и до встречи снова,
— поблагодарил Киркоров в соцсетях.
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