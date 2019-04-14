Стало известно о кончине скульптора Анатолия Демы

Анатолий Дема умер по неизвестной причине. Фото: Pixabay
Анатолий Дема умер по неизвестной причине. Фото: Pixabay

Он ушел из жизни в Санкт-Петербурге, ему был 81 год.

Об этом стало известно сегодня, 14 апреля. О госпитализации скульптора сообщили еще в конце февраля 2019 года, о причинах тогда ничего не рассказали. Были предположения, что ему понадобилась помощь из-за инсульта. До сих пор не уточняется, в чем дело, передает ТАСС, ссылаясь на источники в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица, где долгое время работал народный художник России Анатолий Дема.

Напоминаем, что благодаря скульптору улицы Санкт-Петербурга украсили несколько памятников. Он является автором памятников Флоту Российскому на «Адмиралтейских верфях» и Ивану Павлову. Также он помогал с возведением скульптур в других городах и странах.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге срочно госпитализировали скульптора Анатолия Дёму. Его привезли в Мариинскую больницу.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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