На Невском проспекте нашли тело мужчины

При себе у погибшего были ключи и скидочные карты. Фото: Pixabay
При себе у погибшего были ключи и скидочные карты. Фото: Pixabay

Он выпал из окна дома.

Все случилось в субботний вечер, 13 апреля, но обо всем стало известно только сейчас. О происшествии рассказали очевидцы – они обнаружили бездыханного петербуржца у дома номер 22 примерно в 22:30. Они вызвали скорую помощь и полицейский, но специалистам ничего не оставалось, кроме как констатировать смерть и увезти тело в морг. По предварительным данным, мужчина упал с высоты пятого этажа. Местные жители, которые видели его, утверждают, что ему было около 40 лет. При себе у погибшего были ключи, передают «Аргументы и Факты Санкт-Петербург».

Любопытно, что на спине у петербуржца были медицинские аппликаторы. Обстоятельства его смерти выясняются. Пока что никакой дополнительной информации не поступало.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Курортном районе ребенок выпал из окна 2 этажа. Его привезли к врачам в тяжелом состоянии, о дальнейшей судьбе мальчика ничего не говорится.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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