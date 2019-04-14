На Невском проспекте нашли тело мужчины

Он выпал из окна дома.

Все случилось в субботний вечер, 13 апреля, но обо всем стало известно только сейчас. О происшествии рассказали очевидцы – они обнаружили бездыханного петербуржца у дома номер 22 примерно в 22:30. Они вызвали скорую помощь и полицейский, но специалистам ничего не оставалось, кроме как констатировать смерть и увезти тело в морг. По предварительным данным, мужчина упал с высоты пятого этажа. Местные жители, которые видели его, утверждают, что ему было около 40 лет. При себе у погибшего были ключи, передают «Аргументы и Факты Санкт-Петербург».

Любопытно, что на спине у петербуржца были медицинские аппликаторы. Обстоятельства его смерти выясняются. Пока что никакой дополнительной информации не поступало.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Курортном районе ребенок выпал из окна 2 этажа. Его привезли к врачам в тяжелом состоянии, о дальнейшей судьбе мальчика ничего не говорится.