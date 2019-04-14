Чубайс отреагировал на мем о том, что он во всем виноват

Чубайс не считает, что он во всем виноват. Фото: Facebook

Чубайс не считает, что он во всем виноват. Фото: Facebook

Глава «Роснано» считает, что людям всегда нужен кто-то, кого можно во всем винить.

Об отношении Анатолия Чубайса к фразе «во всем виноват Чубайс» стало известно сегодня, 14 апреля. Глава «Роснано» прокомментировал ее в программе «Действующие лица», которая идет по каналу «Россия 1». Он отметил, что фразу начали использовать после 90-х, когда людям сложнее всего жилось. В таких условиях «человек нужно, чтобы кто-то был виноват».

Чубайс отметил, что в курсе своего высокого отрицательного рейтинга. При этом ему не кажется, что все так плохо, ведь, по мнению главы «Роснано», он все же сделал не только плохое, но и хорошее для российской экономики.

«Я попал куда-то, знаете, туда уже, в район Бабы Яги и Кощея Бессмертного», — поделился Анатолий Чубайс.

Напоминаем, что фраза «во всем виноват Чубайс» появилась не на пустом месте. Ее впервые озвучили на телевидении, когда критиковали рыночные реформы.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Фадеев призвал Чубайса «быть мужиком» и извиниться перед Захаровой.